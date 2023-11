Hamas, rehineleri serbest bıraktı ve İsrail hapishaneden Filistinlileri serbest bıraktı

Hamas ne Gaza'da 24 rehineyi serbest bıraktı ve İsrail, dört günlük ateşkesin ilk aşamasında 39 Filistinliyi hapishaneden serbest bıraktı. İsrail, Hamas'ın 7 Ekim saldırısında neredeyse 240 kişinin kaçırılmasıyla sarsıldı ve savaşı tetikledi. 13 İsrailli kadın ve çocuk, Gazze'den özgür olarak çıktığında sevinçle karşılandı. Çoğu 70'li veya 80'li yaşlardaydı ve en küçüğü 2 yaşındaydı. Ayrıca Tayland'dan 10 kişi ve Filipinler'den bir kişi serbest bırakıldı.

Gazze'de, ateşkesin cuma sabahı başlamasıyla, sürekli İsrail bombardımanından bunalan ve umutsuz olan 2.3 milyon Filistinli için ilk sessizlik geldi. Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırıları da durdu. Anlaşma kapsamında vaat edilen gıda, su, ilaç ve yakıt tedariki Gazze'ye ulaşmaya başladı. BM yetkilileri, İsrail'in bölgeye uyguladığı ablukanın açlıkla karşı karşıya bırakabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu





