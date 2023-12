İsrail'in Hamas'a karşı savaşı aylar sürecek

Israel'in Hamas'a karşı savaşı aylar sürecek, İsrail'in askeri başkanı dedi. Gazze Şeridi dışında yaşanan bir dizi olay, çatışmanın yayılma riskini ortaya koydu. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Salı günü Gazze sınırından televizyonda yaptığı açıklamada savaşın "birçok ay" süreceğini söyledi. "Sihirli çözümler yok, terör örgütünü ortadan kaldırmak için kısa yollar yok, sadece kararlı ve sürekli bir mücadele var" dedi Halevi.

"Hamas'ın liderliğine de ulaşacağız, bir hafta sürse de aylar sürse de." İsrail'in eylemleri özellikle Noel zamanında yoğunlaştı, özellikle Gazze Şeridi'ni ikiye bölen mevsimsel su yolunun hemen güneyindeki merkezi bir bölgede. İsrail ordusu sivillere bölgeden ayrılmalarını söyledi, ancak birçok kişi güvenli bir yer kalmadığını söyledi. "Noel Arifesi'nden bu yana İsrail güçlerinin Orta Gazze'yi sürekli bombardıman etmesinden ciddi şekilde endişeliyiz, bu saldırılar 100'den fazla Filistinlinin hayatına mal oldu" dedi BM İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Seif Magango Salı günü





Hamas, 12 Rehineyi Serbest Bıraktı ve İsrail 30 Filistinli Mahkumu Serbest BıraktıHamas, İsrail ile Gazze savaşındaki altı günlük ateşkesin beşinci gününde, 12 daha fazla rehineyi serbest bıraktı ve İsrail 30 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

Birleşmiş Milletler, İsrail-Hamas Savaşında Ateşkes Talep EttiBirleşmiş Milletler, İsrail-Hamas savaşında acil insani bir ateşkes talep etti. ABD'nin Güvenlik Konseyi'nde veto ettiği bu hareket, 193 üyeli Genel Kurul'da üye ülkelerin üçte birinden fazlasının desteğini aldı.

ABD'nin İsrail'e desteği küresel itibarını etkiliyorBiden yönetiminin İsrail'e desteği ABD'nin küresel itibarını etkiliyor. Biden, İsrail'in eylemlerini eleştirerek Trump'ın kesin desteğiyle karşılaştırdı.

Scores reported killed in Gaza as fighting shatters Israel-Hamas truceScores reported killed in Gaza as fighting shatters Israel-Hamas truce

Gazze'de rehin tutulan 16 kişi İsrail'e teslim edildiGazze'de rehin tutulan 16 kişi, İsrail yetkililerine Çarşamba günü teslim edildi. İsrail ve Filistin militan grubu Hamas arasındaki Gazze savaşının ikinci ve son gününde, Kızılhaç ve diğer yetkililer tarafından açıklanan uzatılmış bir ateşkes sırasında, siviller Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim edildi ve İsrail'e araçlarla götürüldü.

Gaza'da İnsani Kriz Derinleşiyorİsrail güçleri, Gazze'deki Hamas'a karşı hava ve kara saldırısı başlattı. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, o zamandan beri en az 16.015 Filistinli öldü. İsrail'in verilerine göre, Hamas'ın İsrail'e saldırısında ise 1.200 kişi öldü. Yardım kuruluşları, Gazze'de insani bir felaketin saat geçtikçe kötüleştiğini ve 2.3 milyon kişinin evsiz ve küçük bir sahil kuşatma bölgesinde yiyecek, su, tıbbi bakım, yakıt veya güvenli barınak olmadan sıkışıp kaldığını uyarıyor. Temel altyapının tahrip olması, telefon ve internet hizmetlerinin sık sık kesintiye uğraması ve birçok sağlık istatistikçisinin öldürülmesi veya kaybolması nedeniyle, Gazze sağlık otoritelerinin ölü sayısını doğru bir şekilde takip etmeye devam edememe endişesi artıyor. Savaşın ilk altı haftasında, Gazze'deki hastane morgları, verileri Al Shifa Hastanesi'ndeki sağlık bakanlığının ana toplama merkezine gönderdi.

