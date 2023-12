Pakistan Seçim Komisyonu, PTI'nin parti içi seçimlerini geçersiz ilan etti

Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) tarafından yapılan parti içi seçimlerin geçersiz olduğunu ilan eden Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), partiye ait seçim sembolü olan 'yarasayı' geri çekti. Seçim denetim kurulu, partinin seçimleri anayasası, 2017 Seçim Yasası ve 2017 Seçim Kuralları ile uyumlu olarak yapmadığını ve bu nedenle 'yaraşa' seçim sembolünü elde etme hakkının olmadığını belirtti.

Başkan Seçim Komiseri Sikandar Sultan Raja liderliğindeki beş üyeli bir heyet, PTI'nin parti içi seçimlerine itiraz eden dilekçeler üzerine karar verdi. Heyetin diğer üyeleri Nisar Ahmed Durrani, Shah Muhammad Jatoi, Babar Hassan Bharwana ve Justice (r) Ikramullah Khan idi. Karar, Peshawar Yüksek Mahkemesi'nin ECP'ye PTI'nin parti içi seçimlere karşı açılan dilekçeleri yasaya uygun olarak karara bağlamasını istemesinden bir gün sonra açıklandı





DunyaNews » / 🏆 1. in PK ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki ateşkes talebini veto ettiAmerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Filistin militan grubu Hamas arasındaki savaşta derhal insani bir ateşkes talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önerisini veto etti ve müttefikini korurken diplomatik olarak Washington'ı izole etti.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Pakistan's Tech Wizards Impressed by vivo V29e 5G!Pakistan’s Tech Wizards Impressed by vivo V29e 5G!

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Barcelona, Rayo Vallecano ile berabere kaldıİspanyol şampiyonu Barcelona, La Liga'da Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kalarak zayıf performans serisine devam etti.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Bayern Munich Frankfurt'a 5-1 yenildi, RB Leipzig Dortmund'u mağlup ettiBayern Munich, sezonun ilk lig maçında Frankfurt'a 5-1 yenilerek şampiyonluk savunmasında şok bir yaşadı. RB Leipzig ise 10 kişi kalan Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etti.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Birleşmiş Milletler, İsrail-Hamas Savaşında Ateşkes Talep EttiBirleşmiş Milletler, İsrail-Hamas savaşında acil insani bir ateşkes talep etti. ABD'nin Güvenlik Konseyi'nde veto ettiği bu hareket, 193 üyeli Genel Kurul'da üye ülkelerin üçte birinden fazlasının desteğini aldı.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Pakistan's Caretaker PM reiterates support for Kashmiri peopleCaretaker Prime Minister Anwaar-ul-Haq Kakar expresses solidarity with people of Kashmir and criticizes Indian Government's actions

ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »