Punjab'daki özel tıp ve diş hekimliği kolejlerine kabul listesi yayınlandı

LAHORE (Dunya News) - The University of Health Sciences (UHS) on Monday released the first college-wise selection list of admissions to private medical and dental colleges in Punjab. The selection list of 49 private medical and dental colleges was released for 4,000 MBBS and 1,025 BDS seats. Upon appearing in the list, candidates are required to submit the prescribed fee within three days.

As per the policy of the Punjab government, the centralised admissions policy has also been adopted for the private colleges. In private medical colleges, the minimum merit for MBBS was 79.05 percent, while for BDS, it remained at least 76.10 percent. The merit of Sharif Medical and Dental College Lahore was the highest in both Medicine and Dentistry at 89.31 percent. The merit of Sharif Medical and Dental College Lahore was 89.31 percent; FMH College of Medicine and Dentistry Lahore was 88.02 percent, Al Aleem Medical College Lahore was 87.10 percent; and Shalamar Medical and Dental College Lahore was 86.88 percent. The merit of Lahore Medical and Dental College Lahore was 8





