2023 Yılında Öne Çıkan Olaylar

2023 yılı, Suriye ve Türkiye'deki yıkıcı bir depremden Moskova'daki bir yürüyüşe ve Gazze'deki Hamas'a karşı savaşa kadar, duygusal ve yürek burkan anlarla doluydu. Haberlerde yılı tanımlayan 12 önemli olaya bir göz atalım. 1 Ocak 2023'te, Brezilya'nın solcu eski başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sağcı önceki başkanı Jair Bolsonaro'yu dar bir farkla yenerek göreve geri döndü. 2003-2010 yılları arasındaki ilk iki döneminde güçlü ekonomik büyüme sağladı ve sosyal programlara fon sağladı.

Kendi imzası olan Bolsa Família mali yardım politikası, milyonlarca kişiyi yoksulluktan kurtardı ve yaklaşık 20 ülkede benzer programlara ilham verdi. Fakir bir aileden gelen bir sendika lideri olan Lula, 2018'de tartışmalı bir hakim tarafından verilen yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla hapse atıldı ve temyizler devam ederken bir Yüksek Mahkeme hapis cezasını yasa dışı ilan etti ve bir buçuk yıldan fazla hapis yattı





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