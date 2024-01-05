Houthi Milisleri, ABD Donanması ve Ticari Gemilere Yaklaşan İnsansız Yüzey Aracını Patlattı

Houthi kontrolündeki Yemen'den fırlatılan silahlı bir insansız yüzey aracı, Perşembe günü Kızıldeniz'deki ABD Donanması ve ticari gemilere 'birkaç mil' mesafeye kadar yaklaştıktan sonra patladı. Beyaz Saray ve bir dizi ortak ülke, İran destekli milis grubuna saldırıları durdurma veya potansiyel askeri eylemle karşı karşıya kalma konusunda son bir uyarıda bulunduktan sadece birkaç saat sonra.

Orta Doğu'daki ABD Donanması operasyonlarının başı olan Korgeneral Brad Cooper, Houthilerin İsrail-Hamas savaşının patlak vermesinden sonra Kızıldeniz'deki ticari gemilere tacizlerine başladıkları zamandan beri ilk kez insansız bir yüzey aracı veya USV kullandıklarını söyledi. Ancak, geçmiş yıllarda da kullandılar. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde füze uzmanı ve araştırma görevlisi olan Fabian Hinz, USV'lerin Houthi deniz silahlarının önemli bir parçası olduğunu ve Yemen'in savaşına müdahale eden Suudi koalisyon güçlerine karşı yapılan önceki savaşlarda kullanıldığını söyledi. Genellikle etki anında patlayan intihar insansız drone tekneleri olarak kullanılmışlardır





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