Juventus, Roma'yı yendi ve Pulisic, Milan'a galibiyeti getirdi

Juventus, evinde cesur AS Roma'yı 1-0 yenerek Serie A lideri Inter Milan'ın 2 puan gerisine düştü. Christian Pulisic, AC Milan'ın yılın sonunu yüksek bir şekilde tamamlamasını sağlayan 1-0'lık Sassuolo galibiyetini ikinci yarıda attığı golle sağladı. 59. dakikada, Amerikalı oyuncu Ismael Bennacer'ın savunmayı yarıp geçiren pasını alarak topu ustaca Sassuolo kalecisi Andrea Consigli'nin üzerinden aşırtarak skoru açtı.

Bu sezon altı gol atan Pulisic, bir Amerikalı oyuncunun bir sezon içindeki en çok Serie A gol rekorunu Weston McKennie'nin elinden aldı. Milan, 36 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve lider Inter ile arasındaki farkı Genoa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra dokuz'a indirdi. Sassuolo ise 16. sırada 16 puanla yer alıyor. Milan teknik direktörü Stefano Pioli, sakatlıklar nedeniyle Fikayo Tomori, Malick Thiaw ve Pierre Kalulu gibi eksik savunma oyuncularıyla sahaya çıktı. "Daha fazla oynayabilir ve daha fazla yaratıcı olabiliriz, ancak bugün doğru yaklaşımı sergilediğimizi düşünüyorum.





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