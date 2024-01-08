Paul Giamatti, Kız Arkadaşı Clara Wong'u Açıkladı

2024 Golden Globe Ödülleri'nde beklenmedik bir şekilde, film, televizyon ve tiyatro alanındaki üretken kariyeriyle tanınan saygın 56 yaşındaki Amerikalı oyuncu Paul Giamatti, beklenmedik bir açıklama yaparak manşetlere çıktı. Kabul konuşmasında minnettarlığını ifade eden Giamatti, uzun süredir süregelen söylentileri doğrulayarak kız arkadaşı Clara Wong'u halka açıkladı.

Bu makale, oyuncunun romantik yolculuğuna dalarak, geçmiş ilişkilerini araştırır ve Clara Wong'u önemli biri olarak ilan etmesinin ardındaki nedenleri açıklar





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Euclid teleskobu uzak galaksilere ışık tutuyor2023, başından sonuna kadar sarsıntılı bir yıl oldu, ancak yıkıcı savaşlar, doğal afetler ve yaşam maliyeti kriziyle ilgili değildi. Geçen 12 ay aynı zamanda devrim niteliğinde yeni bir sıtma aşısının onaylanmasını ve Amazon'un ormansızlaşmasında keskin bir düşüşü gördü. Euclid teleskobu uzak galaksilere ışık tutuyor. Euclid, Temmuz ayında karanlık madde ve karanlık enerjiyi araştırmak için dünyanın ilk göreviyle uzaya fırlatıldı. Dört ay sonra, Avrupa Uzay Ajansı teleskop tarafından yakalanan ilk beş görüntüyü yayınladı - ve hem etkileyici hem de aydınlatıcıydılar. Örneğin, teleskobun gözlemlerinden biri, binlerce galaksiden oluşan devasa ve uzak Perseus Kümesi'ni tasvir etti. Arka planda, 100.000'den fazla ek galaksi görülebiliyordu. Bunlardan bazıları tahminen 10 milyar ışık yılı uzaklıkta ve daha önce hiç görülmemişti. Görüntüler ayrıca, Orion takımyıldızının bir at başına benzeyen bir nebula içeriyordu.

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Kuzey Kore, Güney Sınırına Daha Güçlü Silahlı Kuvvetler KonuşlandıracakKore Kuzeyi, Güney ile olan sınırında daha güçlü silahlı kuvvetler ve yeni silahlar konuşlandıracağını açıkladı. Bu açıklama, Güney Kore'nin Pyongyang'ın casus uydusunu fırlatmasına tepki olarak, iki Kore arasındaki 2018 askeri anlaşmanın bir kısmını askıya almasının ardından geldi.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »