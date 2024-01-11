PML-N, İslamabad ve Pencap Bölgesi için Aday Listesini Açıkladı

Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), Şubat 8 genel seçimleri için İslamabad ve çoğu Pencap bölgesi için aday listesini açıkladı. PML-N lideri Ishaq Dar, PML-N'nin Seçim Hücresi'nin başında, sosyal medya platformu X'te, eski adıyla Twitter'da parti adaylarının isimlerini duyurdu. PML-N, Rawalpindi, Faisalabad, Sahiwal, Gujranwala, Sargodha, Multan, Bahawalpur ve Dera Ghazi Khan bölgelerinin ulusal ve eyalet meclisi seçim bölgeleri için adayların isimlerini açıkladı.

Ishaq Dar ayrıca partiye ait ulusal ve eyalet seçim bölgelerinin adaylarına bildirim gönderdi. Bunun yanı sıra, Sheikhupura, Nankana Sahib ve Kasur'un adayları da açıklandı





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