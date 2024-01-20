İran, Pakistan'ın toprak bütünlüğüne tamamen bağlıdır: Büyükelçi. Nawaz Sharif krizden kurtulmak istiyor: Marriyum Aurangzeb. Pakistan, 'tüm sorunları' çözmek istiyor, Jilani İran Dışişleri Bakanı'na söylüyor. PPP, Karaçi'nin sivil sorunlarını çözmek için çalışıyor: Murtaza Wahab. Jilani, Türk Dışişleri Bakanı ile devam eden Pakistan-İran kalkınmasını tartışıyor. 19 Ocak'ta Pakistan'da dolar kuru Re0.08 düşerek 270.89 Rs oldu. ECP, güvenlik görevlileri için davranış kuralları yayınladı.

Yoğun sis devam ettiği için iç ve dış uçuşlar iptal edildi. Yüce Mahkeme'nin başkanı sonunda kurnazca planlanmış ve düzenlenmiş olanı ele aldı... Hindistan'ın sert sağcı Hindu milliyetçi Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümeti, yasadışı gerçeklerin önlenmesi için çok sıkı bir şekilde çalışıyor... Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Belçika Dışişleri Bakanı ile konuşurken Çin'in ilişkileri derinleştirmeye hazır olduğunu vurguladı... 'Bir hakim, belgeyi onaylayanların amaçladığı prensiplere göre Anayasayı uygulamalıdır,' dedi Robert... Ukrayna savaşı tüm paydaşlar için yanlış gitti





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