Pakistan Borsası Kırmızı Bölgede İşlem Görüyor

Karachi/Singapur (Web Desk/Reuters) - Seçimlere bağlı ekonomik belirsizlik ve faiz indirimlerinin olası gecikmesi nedeniyle küresel para piyasalarında ABD dolarının güçlenmesiyle Pakistan Borsası Salı günü kırmızı bölgede işlem gördü. Rupiye gelince, yerel para birimi resmi döviz kuruyla erken saatlerde ABD doları karşısında 26 paisa kaybetti - dünya para piyasalarında görülen trendi takiben. 12:19 PST itibarıyla, ölçüt KSE-100 Endeksi, bir noktada 63,397.94'e düşmesinin ardından 451.

10 puan veya %0.70 kaybederek 63,818.27 seviyesindeydi. Öte yandan, Asya hisseleri bir ayın en düşük seviyesine geriledi, ABD hisse senedi vadeli işlemleri düştü ve dolar Salı günü merkez bankacıların sert açıklamalarıyla faiz indirimi beklentilerini sınırladı ve Fed'in etkili ismi Christopher Waller'dan haber bekleyen işlemciler oldu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisse senetleri genel endeksi, Aralık ortasından bu yana en düşük seviyesine %1.4 düştü. Hang Seng, yılın en kötü seansına doğru ilerliyor ve %2.04 düşerek 14 ayın en düşük seviyesine indi





DunyaNews » / 🏆 1. in PK ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

Pakistan Borsası, kayıpları durdurdu ve yükselişe geçtiPakistan Borsası, son iki haftada yaşanan büyük kayıpların ardından çarşamba günü gün içi işlemlerde düşüşü durdurdu ve KSE-100 Endeksi, Şubat seçimleri öncesi siyasi belirsizlik ve yıl sonu konsolidasyonu gibi birden fazla faktörün etkisiyle bir noktada tekrar 60.000'in üzerine çıktı.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Pakistan Seçim Komisyonu, PTI'nin parti içi seçimlerini geçersiz ilan ettiPakistan Seçim Komisyonu (ECP), Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) tarafından yapılan parti içi seçimlerin geçersiz olduğunu ilan etti ve seçim sembolü olan 'yarağı' geri çekti.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

13 parties delisted for not holding intra-party electionsPakistan introduces national credit guarantee company for SMEs

ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »

Peshawar Yüksek Mahkemesi, PTI'ye yarasa sembolünü geri verdiPeshawar Yüksek Mahkemesi, Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) partisine seçim sembolü olarak yarasa verilmesine izin veren kararı geri getirdi.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

PML-N, İslamabad ve Pencap Bölgesi için Aday Listesini AçıkladıPakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), Şubat 8 genel seçimleri için İslamabad ve çoğu Pencap bölgesi için aday listesini açıkladı.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Pakistan reiterates support for Kashmir issueCaretaker Prime Minister Anwaar-ul-Haq Kakar emphasizes Pakistan's principled position and support on the Kashmir issue. He asserts that Pakistan is not a war-mongering nation and expresses confidence in its defence capabilities.

ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »