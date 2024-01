10,000 freelancers in Pakistan to start receiving payments from PayPal in February

Caretaker Federal Minister for IT and Telecommunication Dr. Umar Saif on Thursday said that under the pilot project, 10,000 freelancers would start receiving payments from PayPal in February. Addressing a Tech Destination Pakistan event that featured the launch of E-Rozgar Centers in the country, he said, “In February, we are going to start the first pilot project in which 10,000 freelancers in Pakistan would be able to start receiving payments through PayPal.

” The minister further mentioned that in March, the program would be scaled up and everyone would have access to payments from PayPal and Stripe across the country. He clarified that while PayPal itself is not coming to Pakistan, an agreement has been reached where remittances would be channeled through PayPal via a third party. Under the newly devised program, the freelancers will not need to open a PayPal accoun





