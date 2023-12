Pakistan Mein Saaf Pani Ka Masla

Pakistan mein saaf peene ka pani ka aik bara masla hai. Bohat se logon ko saaf peene ka pani nahi milta, jis ki wajah se bimariyan phailti hain aur sehat ki saholiyat bhi kam hoti hai. Is ke ilawa, pani ki farahmi mein hone wali kharabiyan aur pipelines se judi dusri masail ki wajah se is ki quality bhi khatre mein hai aur is mein insani sehat ke liye nuqsan dah ajza maujood hote hain.

Waise bhi, hum barish jesi qudrati zariye se jo pani istemal kar rahe hain, us ki miqdar itni nahi hai keh woh khud ba khud puri hojaye. Isi tarah, humari zameen ke neeche wala pani bhi tezi se kharab ho raha hai. Pani ka namak nikalne ka tariqa aik hal hai jis se samandari pani ko istemal kiya ja sakta hai. Lekin yeh hal sirf woh shehron ke liye hai jo Arabian Sea ke kinare par waqia hain. Ya toh humein samjhna hoga keh humare samne wale mausam ki tabdeeli aur kam barish ke sath sath nadiyon mein pani ki kami ke sath sath jo asal masla hai, us ka samna kaise karna hai





DunyaNews » / 🏆 1. in PK ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

Pakistan Seçim Komisyonu, PTI'nin parti içi seçimlerini geçersiz ilan ettiPakistan Seçim Komisyonu (ECP), Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) tarafından yapılan parti içi seçimlerin geçersiz olduğunu ilan etti ve seçim sembolü olan 'yarağı' geri çekti.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Yemen ke Houthi lashkar ne Red Sea mein teen jahazon par hamle kiye, US ne teen drones ko gira diyaYemen ke Houthi lashkar ne Red Sea mein teen commercial ships par ballistic missiles fire kiye, jabki ek US warship ne apni suraksha ke liye teen drones ko gira diya, saath hi ghante bhar ke hamle mein. Iran ke sahayog se Houthi ne do hamle kiye. Ye hamle Israel-Hamas yudh se jude ek series of maritime attacks mein ek escalation hai, jab ek hi Houthi hamle ke teetar ban gaye kai jahaz. US ne hamle ke baad Iran ko specifically target karke 'sabhi uchit jawabon ko vichar karenge' ki kasam khayi hai, jab se Tehran ke tezi se badh rahe nuclear program ke karan varshon se taane the. 'Ye hamle antarrashtriya vyapar aur samudri suraksha ke liye seedhe khatre hain,' US military ke Central Command ne ek bayan mein kaha. 'Ye hamle duniya bhar ke kai deshon ko pratinidhit karne wale antarrashtriya jahazon ke jeevanon ko khatre mein daal chuke hain.'

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

2023 mein Bharatiya film industry ke top 10 filmein2023 mein Bharatiya film industry ne duniya bhar ke audience ke dil jeetne wali kai shandar filmein dekhi. Saal ke top 10 Bollywood filmein ne gripping dramas se entertaining comedies tak aur soch-vichaar karne wali kahaniyon tak ka ek diverse range dikhaya. Pratibhashali abhinetriyon ke behatarin performances, nayi kahaniyon ka sangathan aur uchch utpadan maulya in filmein ko alag-alag banate hain. Ye filmein sirf deshi audience ke saath hi nahi, balki antarrashtriya star par bhi bade asar chhodti hain, jisse Bollywood ko global entertainment powerhouse ke roop mein mazbooti milti hai. Kuch aisi filmein jo nayi kahaniyon se lekar drishyaatmak jhalakon tak pahunchti hain, 2023 ke top 10 Bollywood filmein industry ki creativity aur audience ko kahaniyon se jodne ki kshamata ki gawahi deti hain.

ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »

Trump says he's 'never read Mein Kampf,' denies Hitler comparisonsTrump has faced criticism for suggesting undocumented immigrants were “poisoning country's blood

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Jos Buttler: England Caribbean dars se khush hai, T20Is haar ke bawajoodJos Buttler ne kaha hai ke West Indies ke khilaf England ke T20I series haar ke bawajood, wo is safar ko kamyab samajhte hain. Unhone kaha, 'Haarne ke baad yeh kehna mushkil hai, lekin maine kuch bahut acchi cheezein samjhi hain.' Unki team ko Trinidad mein hua decider mein chaar wickets se haraya gaya tha. England ne is paanch match ki series ke liye kabhi chhupa nahi rakha tha ke yeh jeetne ke liye nahi, balki jaankari hasil karne ke liye bhi thi. Series ki shuruat mein do haar ke baad, England ne ek team meeting ki jahan unhone wada kiya ke wo West Indies ke khilaf 'aag se aag ladhenge', kyunki West Indies ne pehle do match mein unse 13 sixes zyada maare the.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Pakistan ve BAE Arasındaki Tarihi BağlarPakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ortak inanç, paylaşılan tarih ve insanlar arası ilişkilerle köklü bir kardeşlik ilişkisine sahiptir. Bu ilişki, güçlü liderlik düzeyindeki temaslar ve yıllar boyunca bölgesel ve uluslararası konularda yakın işbirliğiyle karakterize edilmektedir.

ذریعہ: PTVNewsOfficial - 🏆 16. / 51 مزید پڑھ »