Pakistan Borsası, kayıpları durdurdu ve yükselişe geçti

Pakistan Borsası, son iki haftada yaşanan büyük kayıpların ardından çarşamba günü gün içi işlemlerde düşüşü durdurdu ve KSE-100 Endeksi, Şubat seçimleri öncesi siyasi belirsizlik ve yıl sonu konsolidasyonu gibi birden fazla faktörün etkisiyle bir noktada tekrar 60.000'in üzerine çıktı. 11:34 PST'de KSE-100 Endeksi, önceki kapanış olan 59.170,97'ye göre 647,25 puan veya toplam değerin %1,09 artışıyla 59.818,22 olarak kaydedildi. Son seansta 2.

534,12 puan veya %4,11 düşüş yaşadıktan sonra, son kazançlar, 12 Aralık'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 66.426,78'e ulaştıktan sonra geri vites yapan bir piyasa için umut verici bir işaret. Uzmanlar, düşüş hareketini yıl sonu kar realizasyonu olarak tanımlarken, piyasanın düzelmeye ve 64.000'in üzerinde kalmaya devam etmesini umuyorlardı





DunyaNews » / 🏆 1. in PK ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

Pakistan Seçim Komisyonu, PTI'nin parti içi seçimlerini geçersiz ilan ettiPakistan Seçim Komisyonu (ECP), Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) tarafından yapılan parti içi seçimlerin geçersiz olduğunu ilan etti ve seçim sembolü olan 'yarağı' geri çekti.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Pakistan ve BAE Arasındaki Tarihi BağlarPakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ortak inanç, paylaşılan tarih ve insanlar arası ilişkilerle köklü bir kardeşlik ilişkisine sahiptir. Bu ilişki, güçlü liderlik düzeyindeki temaslar ve yıllar boyunca bölgesel ve uluslararası konularda yakın işbirliğiyle karakterize edilmektedir.

ذریعہ: PTVNewsOfficial - 🏆 16. / 51 مزید پڑھ »

Kömür Santralleri Nedeniyle Kirlilik Endonezya'da Solunum Hastalıklarını ArtırıyorKömür santralleri, araç egzozları ve çöp yakma gibi faktörler nedeniyle Endonezya'nın kuzey Cava bölgesinde solunum hastalıklarının ve ölümlerin arttığı bildiriliyor.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Pakistan'ın en büyük yetimhane okulu Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü'nü kazandıDubai: Pakistan’ın en büyük yetimhane okulu olan 'KORT Eğitim', Dubai'de düzenlenen COP28'de prestijli Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü'nü kazandı. Pakistan'daki 2005 yıkıcı depremde yetim kalan çocuklar için kurulan okul, Kashmir Yetim Yardım Vakfı (KORT) tarafından işletilmektedir. Depremde 87.000'den fazla kişi hayatını kaybederek binlerce çaresiz yetim bırakmıştır. Bir törende Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü'nün kazananlarına, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sürdürülebilirlik ve insancıllık alanındaki küresel ödülü olan UAE Başkanı Sayın Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından verildi. 2005 depreminde ebeveynlerini kaybeden Sumaiya Bibi, ödülü törende KORT adına aldı. Etkinlik, COP28'e katılan birçok heyet başkanı, bakanlar, üst düzey hükümet yetkilileri ve ödül kazananları ve finalistler tarafından katıldı.

ذریعہ: PTVNewsOfficial - 🏆 16. / 51 مزید پڑھ »

Federal Secretary highlights need for water governance in PakistanThe Federal Secretary Ministry of Water Resources, Syed Ali Murtaza, emphasized the need for water governance and changing water management and agriculture practices in Pakistan. He addressed an international conference on 'Pakistan Water Week 2023' and highlighted the importance of the event in addressing the country's water issues.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Pakistan's Caretaker PM reiterates support for Kashmiri peopleCaretaker Prime Minister Anwaar-ul-Haq Kakar expresses solidarity with people of Kashmir and criticizes Indian Government's actions

ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »