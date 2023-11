Verhitte discussie tussen Kraay en De Mos: 'Maakt mij niet uit dat je me aanvalt'

. Eerstgenoemde plaatste vraagtekens bij de kennis van de ESPN-presentator over zijn kennis van de Nederlandse beloftenploeg. Dat alles in het bijzijn van bondscoach Michael Reiziger, die zich op de achtergrond hield.Eerst werden er beelden getoond van de vorige uitzending van Goedemorgen Eredivisie, toen Kraay jr. zich uitliet over de situatie bij Jong Oranje."Ik lees overal: het plezier is terug bij Jong Oranje sinds Reiziger er is.

Deze zondag is Reiziger een van de tafelgenoten. Kraay jr. herhaalde opnieuw dat het wel 'heel makkelijk' is om nu te zeggen het plezier terug is. Reiziger beaamde vervolgens dat zijn voorganger 'het goed heeft gedaan'. Daarna barstte de discussie tussen Van de Looi en Kraay jr. los."Hij doet het gewoon heel erg goed", zei De Mos over reiziger, die met Jong Oranje won van Moldavië (3-0), Noord-Macedonië (0-2) en Gibraltar (0-5).

De Mos vindt dat Reiziger erin is geslaagd om 'de goede spelers op de goede plaatsen' neer te zetten bij Jong Oranje, iets wat Van de Looi in zijn ogen niet heeft gdedaan."Die kan in interviews bij NPO Radio 1 alles goed uitleggen, maar onder Reiziger zie ik eindelijk het Nederlandse voetbal. Wie speelt er op het middenveld, weet je dat?", vraagt hij opnieuw aan Kraay jr."Aad, het maakt mij niet uit dat je mij aan wilt vallen. Ik val Michael helemaal niet aan. headtopics.com

Aad de Mos en Hans Kraay maken live op tv al schreeuwend ruzieAad de Mos en Hans Kraay junior zijn zondagochtend in een felle discussie verzeild geraakt tijdens Goedemorgen Eredivisie. De twee waren het niet eens over het spelplezier bij Jong Oranje en beten dat elkaar toe. Michael Reiziger, huidig bondscoach van Jong Oranje, was ook aanwezig bij het voetbalpraatprogramma. Lees verder ⮕

Aad de Mos en Hans Kraay maken live op tv al schreeuwend ruzieAad de Mos en Hans Kraay junior zijn zondagochtend in een felle discussie verzeild geraakt tijdens Goedemorgen Eredivisie. De twee waren het niet eens over het spelplezier bij Jong Oranje en beten dat elkaar toe. Michael Reiziger, huidig bondscoach van Jong Oranje, was ook aanwezig bij het voetbalpraatprogramma. Lees verder ⮕

Maakt Feyenoord er acht op een rij van op bezoek bij FC Twente?Feyenoord lijkt onklopbaar de laatste weken. De regerend landskampioen uit Rotterdam won zeven keer op rij in de Eredivisie en maakte woensdagavond indruk in de Champions League door Lazio met 3-1 te kloppen. Lees verder ⮕

Slot maakt 'groot compliment' aan FC Twente en gaat in op opvolging PusicLees meer Lees verder ⮕

Bondscoach boos om diskwalificatie Velzeboer: 'Dit maakt me strontchagrijnig'Bondscoach Niels Kerstholt is boos vanwege de diskwalificatie van Xandra Velzeboer op de 500 meter in de wereldbeker in Montreal. De shorttrackster werd zaterdag gediskwalificeerd nadat ze bij een inhaalactie in aanraking kwam met landgenote Selma Poutsma, die zilver pakte. Lees verder ⮕

Mediateam Ajax maakt fans warm met fraai filmpje tegen PSV: 'Everlasting thrill'Ajax staat zondagmiddag tegenover PSV en het mediateam van de Amsterdammers heeft niet teleurgesteld. In een fraai filmpje wordt teruggeblikt op de vorige edities van de kraker tussen PSV en Ajax. Lees verder ⮕