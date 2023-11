Kijk hier live naar het EK sneldammen in Beilen

DAMMEN - De slotdag van het EK sneldammen in Beilen is vandaag aangebroken. De spelers staan tegenover elkaar in de discipline blitz. Daarin moet per drie seconden een zet worden gedaan. TeamNL bestaat uit Jan Groenendijk, Jitse Slump, Wouter Sipma en Martijn van IJzendoorn.

Gisteren ging Groenendijk al aan de haal met de Europese titel bij het rapid. De presentatie is vandaag opnieuw in handen van René Posthuma. Analyses worden verzorgd door drievoudig wereldkampioen dammen Roel Boomstra en Jan Ekke de Vries, tevens dammer. De uitzending duurt tot ongeveer 15.30 uur. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

