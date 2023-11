LIVE: Feyenoord opnieuw met Zerrouki, Vlap keert terug bij FC Twente

-voetbalzondag af. Trainer Arne Slot heeft opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Ramiz Zerrouki, die midweeks in de Champions League ook al speelde tegen SS Lazio. Bij de Tukkers is er een basisplaats voor Michel Vlap. Hij keert weer terug.

Mis niets van deze topper in de live-omgeving van VoetbalPrimeur.Het verschil tussen Twente en Feyenoord op de ranglijst bedraagt slechts één punt, in het voordeel van de Rotterdammers. Vorig seizoen eindigde het affiche in een 1-1 gelijkspel.Hamilton maakt ondanks P6 toch indruk: 'Vond net als Verstappen de limiet'

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Zerrouki start tegen oude club TwenteVoor Feyenoord wacht enkele dagen na het indrukwekkende Champions League-optreden tegen SS Lazio alweer een belangrijk Eredivisie-affiche tegen FC Twente. Arne Slot lijkt in Enschede eigenlijk niet meer om Ramiz Zerrouki heen te kunnen. Lees verder ⮕

Slot over concurrentiestrijd bij Feyenoord: 'Niet alleen Zerrouki en Ivanusec'Ondanks de intense Champions League-wedstrijd tegen SS Lazio werkt Feyenoord met een grotendeels fitte selectie toe naar de Eredivisie-clash met FC Twente. Arne Slot geeft onder meer een update over Gernot Trauner en Bart Nieuwkoop. Lees verder ⮕

'Ik zou één van beste Feyenoord-spelers Zerrouki kiezen boven Wieffer'Harry van der Laan steekt de loftrompet over Ramiz Zerrouki na het indrukwekkende Champions League-optreden van Feyenoord tegen SS Lazio. De oud-spits van de Rotterdammers denkt dat Arne Slot nauwelijks nog om de 25-jarige controleur heen kan. Lees verder ⮕

Maakt Feyenoord er acht op een rij van op bezoek bij FC Twente?Feyenoord lijkt onklopbaar de laatste weken. De regerend landskampioen uit Rotterdam won zeven keer op rij in de Eredivisie en maakte woensdagavond indruk in de Champions League door Lazio met 3-1 te kloppen. Lees verder ⮕

Feyenoord op scherp na droomavond in Europa: 50x je inleg bij zege op Twente!ADVERTORIAL - Na een nagenoeg perfecte speelronde in de Champions League moet Feyenoord weer klaarstaan in de Eredivisie. Deze zondag staat er niet zomaar een tegenstander op het menu: FC Twente moet het de Rotterdammers in het eigen Grolsch Veste lastig maken. Lees verder ⮕

Vermoedelijke opstelling: Feyenoord met 'Champions League-team' tegen TwenteVoor Feyenoord wacht enkele dagen na het indrukwekkende Champions League-optreden tegen SS Lazio alweer een belangrijk Eredivisie-affiche tegen FC Twente. Arne Slot lijkt in Enschede eigenlijk niet meer om Ramiz Zerrouki heen te kunnen. Lees verder ⮕