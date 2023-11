Mediateam Ajax maakt fans warm met fraai filmpje tegen PSV: 'Everlasting thrill'

staat zondagmiddag tegenover PSV en het mediateam van de Amsterdammers heeft niet teleurgesteld.

In een fraai filmpje wordt teruggeblikt op de vorige edities van de kraker tussenIn het filmpje zijn onder meer Marco van Basten, Ruud Gullit en een jonge Louis van Gaal te zien. Het verschil tussen PSV en Ajax is wellicht groter dan ooit: PSV is de nog altijd ongeslagen koploper, Ajax won dit seizoen pas één keer.Live

Bosz vindt PSV-Ajax nog steeds een topper: 'Ajax-spelers niet zo slecht'PSV-Ajax is zondag de nummer een tegen de nummer zeventien van de ranglijst. Maar toch wil Peter Bosz de wedstrijd een topper noemen. Hij vindt dat de spelers van Ajax niet zo slecht zijn als de stand op dit moment doet vermoeden. 'Ajax eindigt dit seizoen natuurlijk niet als zeventiende. Lees verder ⮕

PSV-trainer Bosz: 'Lachwekkend dat het wel even 5-0 wordt tegen Ajax'Trainer Peter Bosz wil er niets van weten dat PSV zondag met gemak van Ajax wint. De Eredivisie-koploper is met kop en schouders favoriet tegen de dolende Amsterdammers, die volgens Bosz echt wel goed kunnen voetballen. Lees verder ⮕

Ajax geeft duidelijkheid over meespelen van Bergwijn en Mikautadze tegen PSVAjax lijkt zondag in de topper tegen PSV te kunnen beschikken over Steven Bergwijn. De aanvoerder van de Amsterdammers viel donderdag met pijn uit tegen Brighton & Hove Albion (2-0 verlies), maar lijkt daar weinig aan over te houden. Lees verder ⮕

Maduro past speelwijze Ajax aan tegen PSV: 'Niet hetzelfde doen als in Brighton'Interim-trainer Hedwiges Maduro vond Ajax donderdag tegen Brighton (2-0-verlies) verdedigend goed voor de dag komen, maar zag zijn ploeg aanvallend tekortschieten. De interim-hoofdtrainer gaat zondag tegen PSV enkele tactische aanpassingen maken. Lees verder ⮕

Maduro strijdbaar richting PSV: 'Je moet lef tonen, spelers mogen fouten maken'Ajax-trainer Hedwiges Maduro blikt vooruit op de topper tegen PSV. Lees verder ⮕

Maduro strijdbaar richting PSV: 'Je moet lef tonen, spelers mogen fouten maken'Ajax-trainer Hedwiges Maduro blikt vooruit op de topper tegen PSV. Lees verder ⮕