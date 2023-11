Bondscoach boos om diskwalificatie Velzeboer: 'Dit maakt me strontchagrijnig'

'We hebben het over de twee snelste vrouwen van de wereld in deze sport. Nou, als die twee om de eerste plaatsen aan het vechten zijn, kan er altijd wat gebeuren', zei Kerstholt tegen Schaatsen.nl. 'Maar ik zie op de video niet dat ze elkaar raken. Ik kan het gewoon niet vinden in die beelden. Nou, dan ga ik vragen stellen bij de ISU. Je snapt dat ze zo'n uitslag niet veranderen. Zo werkt dat niet.

'Zo geweldig frustrerend. De rijders weten dan ook niet meer waar ze aan toe zijn. Dit maakt me strontchagrijnig. Het voelt machteloos.' 'Het klopt dat er vandaag weer veel is misgegaan. Toch houd ik vol: we kunnen op elke afstand goud winnen. Mannenrelay, vrouwenrelay, mixed relay, ook in dit veld. Dan is het irritant dat er slechts twee zilveren medailles zijn behaald.

