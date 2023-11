Aad de Mos en Hans Kraay maken live op tv al schreeuwend ruzie

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. De twee waren het niet eens over het spelplezier bij Jong Oranje en beten dat elkaar toe.

Vorige week brak Kraay een lans voor Reizigers voorganger Erwin van de Looi."Ik lees overal dat het plezier terug is bij Jong Oranje sinds Michael Reiziger er is en Erwin van de Looi weg is. Ik zie het als een gevalletje 'de koning is dood' en 'lang leve de nieuwe koning'. Laten we nou niet doen alsof Van de Looi er een klerezooi van heeft gemaakt en het plezier nu ineens terug is."."Ik begrijp niet wat Hans zegt over spelplezier.

"Praat nou eens over spelers, over linies. Heb je het gezien? Hoe staan ze achterin?", wil De Mos weten."Hoe staan ze op het middenveld? Noem de namen. Noem de namen. Wie is de draaischijf van het elftal? Dit zijn algemeenheden, daar heb ik niks aan. Wie speelt er op het middenveld, weet jij dat? Zeg het dan!" headtopics.com

"Het maakt mij niet uit dat jij mij aan wil vallen, ik zeg alleen dat we moeten doen alsof het plezier ineens terug is", haakt Kraay daarop in. De Mos stelt dat Kraay Reiziger aanvalt."Het plezier is ook niet ineens terug. Het voetbal is terug, dan komt het plezier vanzelf. Dat is toch een kwaliteit van de coach dat hij op de goede plaats zit."

Reiziger werd in mei van dit jaar gepresenteerd als opvolger van Van de Looi. Laatstgenoemde sloot zijn termijn teleurstellend af door op het jeugd-EK geen enkele groepswedstrijd te winnen. Na drie gelijke spelen, tegen België, Portugal en Georgië, was het in de poulefase gedaan voor de Nederlandse beloften. headtopics.com

Keuzes maken als regisseur 'doodeng' voor Nasrdin Dchar'Regisseren betekent heel veel keuzes maken en elke keuze heeft weer consequenties. Dat vind ik wel heel spannend', zegt Nasrdin Dchar in gesprek met het ANP. Dchar regisseert de Videoland-film Taxi, gebaseerd op het gelijknamige personage uit de serie Mocro Maffia. Lees verder ⮕

NEC contracteert Van Wermeskerken • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Waarom politieke partijen beloftes doen die ze misschien niet waar kunnen makenGrip krijgen op de migratie is een van de grote thema's in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand. Partijen laten er allerlei proefballonnen over op, die ze misschien niet eens waar kunnen maken. Lees verder ⮕

Frenkie de Jong terug op trainingsveld Barça • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Frenkie de Jong terug op trainingsveld Barça • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Maduro strijdbaar richting PSV: 'Je moet lef tonen, spelers mogen fouten maken'Ajax-trainer Hedwiges Maduro blikt vooruit op de topper tegen PSV. Lees verder ⮕