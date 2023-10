Slot maakt 'groot compliment' aan FC Twente en gaat in op opvolging Pusic

Arne Slot hoopt zondag voor het eerst in zijn trainerscarrière FC Twente te kunnen verslaan in Enschede. De trainer van Feyenoord prees de aanstaande tegenstander op een persconferentie, waarin hij ook werd gevraagd naar wie Marino Pusic gaat opvolgen.. Luka Ivanusec zal nog niet kunnen starten tegen FC Twente, tegen wie Slot als trainer van AZ en Feyenoord nooit won in Enschede. 'Twente is niet alleen voor ons een lastige horde.

'FC Twente heeft al meerdere jaren een goede ploeg. Joseph Oosting heeft voortgeborduurd op wat al goed was en heeft daar zijn eigen details aan toegevoegd. Het is hartstikke knap wat Joseph voor elkaar heeft gekregen, ook als je kijkt naar welke sterkhouders zijn weggegaan voor een x aantal miljoenen. En die miljoenen zijn ook niet direct weer geïnvesteerd.

De trainer van Feyenoord hoopt dat zijn ploeg beter voor de dag komt dan bij het vorige competitieduel op een zondag 12.15 uur na een midweekse Champions League-wedstrijd. 'Over de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-2 zege, red.) was ik namelijk helemaal niet tevreden', aldus Slot. headtopics.com

'Daar konden twee redenen voor zijn: die week speelden we heel goed tegen Atlético Madrid en wellicht waren we daardoor wat minder scherp aan de aftrap in Zwolle. En het kon ook aan het aanvangstijdstip liggen. Zondag 12.15 uur is geen ideaal tijdstip voor een wedstrijd, al hebben beide ploegen daar last van. Beide aspecten hebben we geanalyseerd en in de aanloop naar deze wedstrijd gaan we de voorbereiding iets anders invullen.'gaat opvolgen.

