Jari Vlak redt de meubelen voor FC Emmen: 2-1 tegen Jong AZ

VOETBAL - Hij deed het twee keer met links, officieel toch zijn chocoladebeen. Jari Vlak schoot met twee treffers FC Emmen langs het taaie Jong AZ: 1-2. De winnende treffer viel heel diep in blessuretijd. Door de zege klimt FC Emmen naar plek 4 in de Keuken Kampioen Divisie en blijft de achterstand op de twee koplopers, Roda JC en Willem II, vier punten. Roda JC versloeg Jong Ajax (2-1) en Willem II was met 3-0 te sterk voor Jong PSV. Voor de Tilburgers scoorde Emmenaar Thijs Oosting twee keer.

Mike te Wierik kopte nog over en daarna schoot Jari Vlak vanaf zo'n 25 meter de 1-1 tegen de touwen. Het schot leek houdbaar, maar ging wel in de uiterste hoek. In blessuretijd had Vlak bijna zijn tweede gemaakt, maar het schot van de captain ging een halve meter naast. FC Emmen startte de tweede helft zoals het in de eerste begon: matig. Jan Hoekstra behoedde zijn ploeg tot twee keer voor de 1-2. De doelman keerde een poging van Smit en Addai.

Lees verder:

RTVDrenthe »

Lees terug: FC Emmen wint in de slotseconden van Jong AZ dankzij Jari VlakEindstand FC Emmen - Jong AZ: 2-1 De goals van FC Emmen komt op naam van Jari Vlak Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕

Liveblog: Spanning in de Oude Meerdijk; weet FC Emmen nog te scoren?Tussenstand FC Emmen - Jong AZ: 1-1 De goal van FC Emmen komt op naam van Jari Vlak Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕

Liveblog: FC Emmen en AZ zijn begonnen aan de tweede helftTussenstand FC Emmen - Jong AZ: 1-1 De goal van FC Emmen komt op naam van Jari Vlak Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕

Fred Grim: 'Of Piotr morgen weer basisspeler is? Dat zou kunnen'Bekijk hier de voorbeschouwing op FC Emmen - Jong AZ, met FC Emmen-trainer Fred Grim. Lees verder ⮕

Liveblog: FC Emmen vroeg op achterstand tegen Jong AZ; Konings eraf met blessureTussenstand FC Emmen - Jong AZ: 0-1 De goal van Jong AZ is gemaakt door Addai Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕

Joey Konings: 'Rui heeft z'n excuses aangeboden'Bekijk hier de voorbeschouwing op FC Emmen - Jong AZ met Joey Konings. Lees verder ⮕