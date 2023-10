Oranje klopt Schotland bij rentree Miedema en zet olympische droom voort

Oranje begon aanvallend aan het duel in het NEC-stadion, dat met 12.500 supporters uitverkocht was. Al na twaalf minuten kwam de ploeg van bondscoach Andries Jonker op voorsprong via Daniëlle van de Donk, die de bal van dichtbij handig in het doel werkte. Schotland ging voor de gelijkmaker, maar stuitte daarbij op de Oranjeverdediging of keeper Daphne van Domselaar.

Oranje speelde aanvallend en verzilverde in tegenstelling tot Schotland de kansen die het kreeg. In de 12e minuut maakte Casparij, de vervanger van de geblesseerde Dominique Janssen, een uitstekende loopactie over links. Met een beetje geluk belandde haar voorzet bij Daniëlle van de Donk, die de bal handig binnentikte. Schotland probeerde een gelijkmaker te forceren, maar kwam niet door de Oranjeverdediging. In de 32e minuut verdubbelde Oranje de voorsprong.

