Roda JC en Willem II blijven koploper, regenboog brengt tiental Telstar geluk

In de strijd om de koppositie in de eerste divisie hebben Roda JC en Willem II geen fout gemaakt. Roda JC won, zij het moeizaam, met 2-1 thuis van laagvlieger Jong Ajax. Willem II versloeg thuis Jong PSV met 3-0. Voor Roda maakte Enrique Pena-Zauner en Walid Ould Chikh de doelpunten, bij Willem II vonden Thijs Oosting (2x) en Jeredy Hilterman het doel. Beide ploegen gaan aan de leiding met 26 punten, maar het doelsaldo van Roda JC is beter.

Thuis tegen VVV-Venlo gaf het enkele minuten voor tijd de 2-2 weg. Deze speelronde waren de ogen in de eerste divisie in grote mate gericht op Velsen-Zuid, waar Telstar-trainer Mike Snoei afgelopen dagen vier spelers uit de selectie zette omdat zij niet in een shirt met regenboogkleuren wilden voetballen.

