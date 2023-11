Friends-makers roemen 'briljant talent' Matthew Perry

"We zijn geschokt en diep, diep bedroefd door het overlijden van onze vriend Matthew. Het lijkt nog altijd onwerkelijk", zegt het trio."Het enige wat we kunnen zeggen is dat we ons gezegend voelen dat hij deel uitmaakte van ons leven."

"Hij was een briljant talent. Het is cliché om te zeggen dat een acteur een rol zich eigen maakt, maar in het geval van Matthew zijn die woorden echt", gaan Kauffman, Crane en Bright verder."Vanaf de dag dat we hem voor het eerst in de huid zagen kruipen van Chandler Bing, was er geen ander meer voor ons.""We zullen altijd zijn vreugde, licht en scherpe geest koesteren die hij met zich meebracht - niet alleen op zijn werk, maar ook in het leven.

De Friends-bedenkers sluiten af door te zeggen dat ze hun medeleven aan familie en vrienden overbrengen."Dit is echt 'The One Where Our Hearts Are Broken', verwijzend naar de bekende afleveringtitels van Friends. Deze begonnen altijd met 'The One'.De familie van Matthew Perry heeft voor het eerst sinds het overlijden van de acteur iets van zich laten horen. headtopics.com

