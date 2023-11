Friends-acteur Matthew Perry (Chandler) op 54-jarige leeftijd overleden

Acteur Matthew Perry, bekend van de tv-serie Friends, is overleden. Meerdere bronnen melden dat hij dood in zijn woning is gevonden in Los Angeles. Hij was 54 jaar. Volgens showbizzsite TMZ werd Perry dood gevonden door zijn assistent in een jacuzzi. Gevraagd naar een alarmmelding op Perry's huisadres, liet de politie weten dat er een onderzoek is ingesteld naar de dood van een man van in de 50.

Hij had ook rollen in enkele bekende films, zoals Fools Rush In en The Whole Nine Yards. Friends liep van 1994 tot 2004. Tegen de tijd dat de extreem succesvolle serie ten einde liep, kregen de acteurs 1 miljoen dollar per aflevering. Op dat moment was niet bekend dat Perry worstelde met een verslaving aan drugs, vooral pijnstillers, en alcohol. In zijn memoires schreef hij dat die verslavingen hem een gevoel van schaamte gaven waardoor hij de verslaving geheim hield.

Friends-acteur Matthew Perry: 'Ik was zo vaak bijna dood'Matthew Perry (53) vertelt in zijn boek 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' - dat volgende maand verschijnt - over de ups en downs die hij in zijn leven heeft meegemaakt. Lees verder ⮕

Jennifer Aniston confronteerde Matthew Perry met drankprobleemJennifer Aniston (53) is degene die Matthew Perry (53) confronteerde met zijn drankprobleem. Dat vertelt de acteur, die jarenlang kampte met een verslaving aan alcohol en drugs, in een interview met Diane Sawyer (76). Lees verder ⮕

