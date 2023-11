Reactie op overlijden Matthew Perry gedeeld op Friends-kanalen

Op de socialemediakanalen van de Amerikaanse comedyserie Friends is een reactie gedeeld op het overlijden van voormalig hoofdrolspeler Matthew Perry. "We zijn er kapot van", is bij een foto van de Canadees-Amerikaanse acteur te lezen op Instagram en X. Perry overleed zaterdag op 54-jarige leeftijd in Los Angeles.

"We zijn er kapot van dat Matthew Perry is overleden. Hij was een waar geschenk voor ons allemaal", luidt het bericht."Ons hart gaat uit naar zijn familie, geliefden en al zijn fans." Perry speelde het personage Chandler in de serie, een van de zes hechte vrienden die samen in een appartement in New York wonen. De andere vijf vrienden uit de groep worden gespeeld door Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc en David Schwimmer.

Filmstudio Warner Bros, die de serie produceerde, liet weten dat"zijn nalatenschap zal voortleven in vele harten". NBC, de Amerikaanse zender die Friends uitzond, stelde"ongelooflijk bedroefd te zijn door het veel te vroege overlijden van Matthew Perry". Ook collega's hebben op zijn overlijden gereageerd. headtopics.com

Friends-acteur Matthew Perry (Chandler) op 54-jarige leeftijd overledenDe bekende acteur werd volgens meerdere bronnen dood gevonden bij zijn huis in Los Angeles. Perry was 54 jaar. Lees verder ⮕

'De wereld gaat je missen': geschokte reacties op dood Friends-acteur Matthew PerryFriends-collega's maar ook jeugdvriend Justin Trudeau reageren bedroefd op het plotselinge overlijden van de Amerikaanse acteur. Lees verder ⮕

Friends-acteur Matthew Perry op 54-jarige leeftijd overledenMatthew Perry, bekend als Chandler in de comedyserie Friends, is op 54-jarige leeftijd overleden. De acteur is volgens diverse betrouwbare Amerikaanse media dood aangetroffen in zijn woning. Lees verder ⮕

Friends-acteur Matthew Perry: 'Ik was zo vaak bijna dood'Matthew Perry (53) vertelt in zijn boek 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' - dat volgende maand verschijnt - over de ups en downs die hij in zijn leven heeft meegemaakt. Lees verder ⮕

Vrienden en collega's herdenken Matthew PerryCollega's en vrienden van Matthew Perry hebben gereageerd op het plotselinge overlijden van de Amerikaans-Canadese acteur. Perry, bekend van de hitserie Friends, is zaterdag op 54-jarige leeftijd overleden. Politiebronnen meldden aan de Los Angeles Times dat de acteur in zijn huis in Los Angeles is gevonden, waar hij is verdronken in een jacuzzi. Lees verder ⮕

Matthew Perry (54) herdacht in Saturday Night LiveIn Saturday Night Live is zaterdag stilgestaan bij de dood van Matthew Perry. De Amerikaanse sketchshow van NBC werd een paar uur na het nieuws over het overlijden van de Amerikaans-Canadese acteur uitgezonden op televisie. Lees verder ⮕