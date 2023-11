Friends-acteur Matthew Perry op 54-jarige leeftijd overleden

Politiebronnen zeggen tegen onder meer Los Angeles Times dat Perry zaterdag is gevonden in zijn huis in Los Angeles. De acteur zou dood zijn aangetroffen in zijn jacuzzi. De politie wil de dood van de acteur nog niet officieel bevestigen, maar heeft wel tegen CNN gezegd een overlijden op het woonadres van Perry te onderzoeken. Een woordvoerder van de brandweer bevestigt dat zij zijn gebeld voor een reddingsoperatie waarbij het slachtoffer in het water lag.

'Zijn geniale humor heeft impact gehad op de hele wereld en hij zal bij velen voor altijd in hun hart blijven.' Perry werd wereldberoemd als Chandler Bing Perry raakte bij het grote publiek bekend door zijn rol als Chandler Bing in de Amerikaanse hitserie Friends. Tien seizoenen lang speelde de Canadees-Amerikaanse acteur in de serie die te zien was in circa honderd landen. Later speelde hij mee in verschillende speelfilms, waaronder The Whole Nine Yards.

