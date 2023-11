Man (22) overleden nadat auto in Liessel tegen boom belandt

In de auto zaten naast de bestuurder nog drie inzittenden. De vier werden na het ongeluk allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen waren er ernstig aan toe, zo liet een politiewoordvoerder zondag weten.

Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Waardoor de auto van de weg raakte, wordt door de politie onderzocht.

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog Lees verder ⮕

Barça heeft met Yamal wéér een 'nieuwe Messi': 'Wordt een van de besten'Hij zit nog op school en heeft een beugel, maar kan zaterdag al schitteren in zijn eerste El Clásico. De zestienjarige Yamine Lamal wordt zelfs al vergeleken met Lionel Messi, maar de vraag is of hij de hoge verwachtingen wél waarmaakt. Lees verder ⮕

Brobbey onder de loep: 'Een goede afmaker neemt even een milliseconde de rust'Lees meer Lees verder ⮕

Leefstijladvies op maat of een computer die je longfoto's bekijkt: AI kan het allemaalZo zijn ze in het UMCG bezig met een proefonderzoek om te kijken of zij bevolkingsonderzoek naar longkanker AI in kunnen zetten. Lees verder ⮕

Kunstmatige intelligentie helpt een handje bij het gebruik van minder bestrijdingsmiddelenBij het AI-lectoraat van NHL Stenden Hogeschool zijn ze hier al volop mee bezig. Lees verder ⮕

De Mos adviseert Maduro: ‘Hij is helemaal een drama, hij is het totaal niet’Aad de Mos adviseert Ajax het team om Silvano Vos heen te bouwen. Dat zegt de oud-trainer van de Amsterdammers bij Goedemorgen Eredivisie. De Mos vindt Vos 'het scharnier dat Ajax nodig heeft bij de eerste opbouw' en zou hem, als hij Hedwiges Maduro, was als eerste opschrijven op het wedstrijdformulier. Lees verder ⮕