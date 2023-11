'De wereld gaat je missen': geschokte reacties op dood Friends-acteur Matthew Perry

Fans en collega's uit de film- en tv-wereld reageren geschokt op de dood van Matthew Perry. Hij werd 's ochtends na het sporten door een assistent dood aangetroffen in zijn jacuzzi in zijn woning in Los Angeles. De Friends-acteur was 54 jaar oud. De andere hoofdrolspelers uit de serie hebben nog niet op het nieuws gereageerd. Op geen van hun socialemedia-accounts is iets gepost sinds het nieuws bekend werd. Wel delen bijrol- en gastacteurs uit de serie hun condoleances en herinneringen.

Naast zulke gebruikelijke Hollywood-reacties deelt ook de Canadese premier Trudeau een herinnering aan Perry. Hij leerde de acteur kennen in zijn jeugd, toen de Amerikaanse Perry een tijdlang in het geboorteland van diens moeder woonde. Zij was de woordvoerder van Trudeaus vader Pierre toen die Canadees premier was. 'Ik zal nooit vergeten hoe we spelletjes speelden op het schoolplein. De wereld zal nooit de vreugde vergeten die hij bracht', schrijft Trudeau op X.

