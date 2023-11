Eric de Munck: 'Anders kijken naar Friends na dood Matthew Perry'

We gaan anders naar de comedyserie Friends kijken nu een van de hoofdrolspelers uit de serie, Matthew Perry, is overleden. Dat zegt entertainmentdeskundige Eric de Munck (40). "Zo'n serie drijft hierdoor toch verder het verleden in."In de Amerikaanse hitserie (1994-2004) worden zes vrienden gevolgd: Chandler (Perry), Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc) en Ross (David Schwimmer).

"Het aantal kijkers zal nu wel even toenemen na het overlijden van Matthew, denkt Eric. Wat hierna gaat gebeuren is afwachten. Feit is dat de serie te boek staat als een van de best bekeken televisieseries ooit, volgens Eric niet zo vreemd. Zo is het script van de serie 'ongeëvenaard', vindt hij."Het is gewoon supergoed geschreven." Behalve mensen die in de jaren 90 in hun twintiger jaren waren, heeft de serie volgens hem ook een nieuwe generatie aan weten te spreken.

Eric de Munck: gaan anders naar Friends kijken na dood PerryWe gaan anders naar de comedyserie Friends kijken nu een van de hoofdrolspelers uit de serie, Matthew Perry, is overleden. Dat zegt entertainmentdeskundige Eric de Munck zondag tegen het ANP. 'Zo'n serie drijft hierdoor toch verder het verleden in.' Lees verder ⮕

Eric de Munck pleit voor eigen docu Victoria Beckham: 'Liefst morgen al'David Beckham (48) zou zo'n 540 miljoen dollar op zijn bankrekening hebben staan en zijn vrouw Victoria (49) lijkt daar wat karig van af te komen: zij heeft 'maar' 70 miljoen dollar. Toch is dat meer dan genoeg om ook een eigen leven te leiden, zo zien we in de documentaire rond de populaire ex-voetballer. Lees verder ⮕

Friends-acteur Matthew Perry: 'Ik was zo vaak bijna dood'Matthew Perry (53) vertelt in zijn boek 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' - dat volgende maand verschijnt - over de ups en downs die hij in zijn leven heeft meegemaakt. Lees verder ⮕

Reactie op overlijden Matthew Perry gedeeld op Friends-kanalenOp de socialemediakanalen van de Amerikaanse comedyserie Friends is een reactie gedeeld op het overlijden van voormalig hoofdrolspeler Matthew Perry. 'We zijn er kapot van', is bij een foto van de Canadees-Amerikaanse acteur te lezen op Instagram en X. Perry overleed zaterdag op 54-jarige leeftijd in Los Angeles. Lees verder ⮕

Friends-acteur Matthew Perry op 54-jarige leeftijd overledenMatthew Perry, bekend als Chandler in de comedyserie Friends, is op 54-jarige leeftijd overleden. De acteur is volgens diverse betrouwbare Amerikaanse media dood aangetroffen in zijn woning. Lees verder ⮕

'De wereld gaat je missen': geschokte reacties op dood Friends-acteur Matthew PerryFriends-collega's maar ook jeugdvriend Justin Trudeau reageren bedroefd op het plotselinge overlijden van de Amerikaanse acteur. Lees verder ⮕