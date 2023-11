Doodsoorzaak Friends-acteur Perry nog niet bekend, aanvullend onderzoek nodig

meer tijd nodig om vast te stellen waardoor hij is overleden. Onderzoekers wachten nog op resultaten van toxicologisch onderzoek, en dat kan nog weken duren.Uit dat onderzoek moet blijken of bepaalde stoffen hebben bijgedragen aan de dood van Perry. Gisteren werd door politiebronnen gemeld dat er in ieder geval geen sprake was van kwade opzet.

Perry werd na het sporten dood in zijn jacuzzi gevonden door een assistent. Zaterdag om 16.07 uur kwam er bij de hulpdiensten een 911-oproep hierover.Perry kreeg alles waar hij op jonge leeftijd al van droomde: rijkdom en faam. Tegelijkertijd worstelde hij van jongs af aan met verslavingen.hebben hulpverleners die naar het huis van Perry gingen daar geen drugs aangetroffen. Wel zijn er talloze voorgeschreven medicijnen in zijn woning gevonden.

De Canadese premier, Justin Trudeau, heeft ook gereageerd. Hij was vroeger een van Perry's klasgenoten op school."Matthew Perry's dood is choquerend en verdrietig", schrijft hij op X."Ik zal nooit de spelletjes vergeten die we speelden op het schoolplein en ik weet zeker dat mensen wereldwijd niet gaan vergeten wat voor plezier hij hen bracht. Dank voor al het lachen Matthew. headtopics.com

Britney Spears (41) heeft op sociale media korte tijd gehint op een mogelijk tweede deel van haar memoires 'The Woman In…Gwyneth Paltrow blikt terug op 'magische zomer' met Matthew Perry

Eric de Munck: 'Anders kijken naar Friends na dood Matthew Perry'We gaan anders naar de comedyserie Friends kijken nu een van de hoofdrolspelers uit de serie, Matthew Perry, is overleden. Dat zegt entertainmentdeskundige Eric de Munck (40). 'Zo'n serie drijft hierdoor toch verder het verleden in.' Lees verder ⮕

Reactie op overlijden Matthew Perry gedeeld op Friends-kanalenOp de socialemediakanalen van de Amerikaanse comedyserie Friends is een reactie gedeeld op het overlijden van voormalig hoofdrolspeler Matthew Perry. 'We zijn er kapot van', is bij een foto van de Canadees-Amerikaanse acteur te lezen op Instagram en X. Perry overleed zaterdag op 54-jarige leeftijd in Los Angeles. Lees verder ⮕

'De wereld gaat je missen': geschokte reacties op dood Friends-acteur Matthew PerryFriends-collega's maar ook jeugdvriend Justin Trudeau reageren bedroefd op het plotselinge overlijden van de Amerikaanse acteur. Lees verder ⮕

Friends-acteur Matthew Perry op 54-jarige leeftijd overledenMatthew Perry, bekend als Chandler in de comedyserie Friends, is op 54-jarige leeftijd overleden. De acteur is volgens diverse betrouwbare Amerikaanse media dood aangetroffen in zijn woning. Lees verder ⮕

Friends-acteur Matthew Perry (Chandler) op 54-jarige leeftijd overledenDe bekende acteur werd volgens meerdere bronnen dood gevonden bij zijn huis in Los Angeles. Perry was 54 jaar. Lees verder ⮕

Friends-acteur Matthew Perry: 'Ik was zo vaak bijna dood'Matthew Perry (53) vertelt in zijn boek 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' - dat volgende maand verschijnt - over de ups en downs die hij in zijn leven heeft meegemaakt. Lees verder ⮕