'Portugese politie zegt sorry tegen ouders Maddie McCann'

Portugese politiechefs reisden eerder dit jaar naar Londen voor een ontmoeting met de vader van Maddie, Gerry McCann. Dat meldt het onderzoeksprogramma. In Londen verontschuldigden zij zich voor de manier waarop rechercheurs de verdwijning van Maddie onderzochten, én de manier waarop de familie McCann behandeld werd.Vier maanden nadat Madeleine verdween, werden vader Gerry en moeder Kate McCann in het Portugese politieonderzoek ondervraagd.

De familie McCann heeft nog niet gereageerd op de verontschuldigingen van de Portugese agenten. Een Duitse aanklager noemde het wel 'een goed teken'."Het laat zien dat er in Portugal ontwikkeling is in de zaak-McCann."Bekijk ook: Engeland in de ban van nieuwe zoektocht naar Maddie McCannDe Britse pers draait overuren als er eerder dit jaar met man en macht wordt gezocht naar sporen van Maddie McCann. Het was zestien jaar geleden toen de kleuter verdween in de Algarve.

Geloof in titel blijft bij Ajax: 'Wordt erg zwaar, maar is niet onmogelijkCarlos Forbs denkt nog altijd dat Ajax dit seizoen de landstitel kan halen. De Portugese vleugelaanvaller vertelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de huidige situatie bij de Amsterdammers een moeilijke is, maar hij weigert zijn doel op te geven.

