“Serangan Israel Ke Kem Pelarian Terbesar Di Gaza Boleh Dianggap Jenayah Perang”

Serangan Israel ke atas kem pelarian boleh dianggap sebagai jenayah perang Menerusi satu kenyataan yang dimuat naik di akaun Twitter rasminya (@UNHumanRights), PBB berkata serangan ke atas kem pelarian tersebut boleh dianggap sebagai jenayah perang.

“Kami secara serius berpandangan bahawa ini adalah serangan yang tidak sewajarnya dan boleh dianggap sebagai jenayah perang,” menurut pejabat itu dalam hantaran di media sosial pada Rabu. #Gaza – Given the high number of civilian casualties & the scale of destruction following Israeli airstrikes on Jabalia refugee camp, we have serious concerns that these are disproportionate attacks that could amount to war crimes. pic.twitter.com/ky2jYVrhJq

Pengganas itu juga mendakwa bahawa pesawat milik mereka hanya menyerang kompleks pengawal dan kawalan Hamas di sana sambil mengesahkan pejuang Hamas berjaya dilenyapkan dalam serangan berkenaan. Jelas media itu lagi, 120 yang lain juga dilaporkan masih hilang di bawah timbunan runtuhan manakala seramai 777 mangsa telah tercedera.

White House enggan ulas isu peperangan tentera Israel dan pejuang Hamas White House di Amerika Syarikat bagaimanapun masih tidak mengeluarkan sebarang kenyataan selain enggan mengkritik tindakan pengganas Israel di Gaza termasuk serangan ke atas kem pelarian yang terbaharu ini.

