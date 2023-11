Pengeboman Israel di kem Jabalia boleh dianggap jenayah perang

“Kami secara serius berpandangan bahawa ini adalah serangan yang tidak sewajarnya dan boleh dianggap sebagai jenayah perang,” menurut pejabat itu dalam hantaran di media sosial pada Rabu. Tegas IDF, serangan itu menyasarkan pasukan pejuang Hamas, yang didakwa mempunyai rangkaian terowong yang luas di bawah penempatan berkenaan.

Pasukan pegawai perubatan Palestin yang gali kawasan runtuhan bagi mencari penduduk terselamat memaklumkan sekurang-kurangnya 50 orang terbunuh manakala 150 lain cedera dalam serangan itu. White House secara berterusan mengelak daripada mengkritik tindakan tentera Israel di Gaza, termasuk serangan ke atas kem pelarian yang meragut puluhan nyawa penduduk Palestin pada Selasa lalu.

