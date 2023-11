[Video] Hazeman Huzir Amuk Terima Komen Wanita ‘Miang’ Dengan Lelaki Palestin

Namun, ruangan komen di siaran live terbabit difahamkan telah dipenuhi dengan segelintir wanita yang memuji ketampanan lelaki dari Palestin itu. Dalam hantaran itu, Hazeman meluahkan rasa kecewa dengan sesetengah wanita yang tidak sensitif semasa mereka sedang berborak mengenai isu di Palestin.

Hazeman Huzir Tambah Hazeman lagi, dia agak kesal kerana sebelum ini dia banyak memuat naik konten yang memartabatkan para wanita, sebaliknya tindakan sesetengah golongan hawa ini didakwa agak memalukan.

Hazeman Huzir. Difahamkan ketika Hazeman meninggikan suara untuk memberi teguran, lelaki dari Palestin bernama Yusof itu cuba menenangkan keadaan. Netizen Naik Angin Dengan Wanita Yang Menggatal Di Ruangan Komen Ruangan komen hantaran dimuat naik oleh Hazeman memaparkan banyak reaksi dari netizen yang turut menyokong tindakan pengacara itu menegur sesetengah wanita dengan tanpa segan silu meninggalkan komen tidak sepatutnya ketika siaran live bersama rakyat Palestin.

Malah, netizen yang lain meluahkan rasa malu apabila melihat sendiri komen dari wanita yang tidak berhenti-henti memuji ketampanan rakyat Palestin itu. Siapa Sebenarnya Hazeman Huzir Ini? Selain pernah bergelar pengacara untuk rancangan ‘h Live!’ serta Motif Viral di Astro dan menceburi bidang penerbitan, Hazeman juga merupakan seorang content creator.

Hazeman kini lantang bersuara tentang pergolakan yang berlaku di Palestin untuk menyebarkan kesedaran mengenai hal ini kepada orang ramai.

