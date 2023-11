Gaza terkini: Kem pelarian Jabalia diserang lagi

Lapor Al Jazeera, beberapa rakaman video menunjukkan kemusnahan berlaku di kem pelarian Jabalia yang dibedil Israel untuk hari kedua berturut-turut. Terdahulu, lebih 50 rakyat Palestin terbunuh dan 150 cedera dalam serangan udara pertama ke atas kem pelarian Jabalia.

Beberapa negara Arab mengutuk serangan udara Israel ke atas kem pelarian Jabalia antaranya Emiriah Arab Bersatu (UAE) mengutuk serangan itu dan menekankan keperluan gencatan senjata segera untuk mengelakkan pertumpahan darah.

Sementara itu, BBC melaporkan Kementerian Kesihatan Gaza mengesahkan seramai 8,796 penduduk terbunuh sejak konflik itu meletus. Jelasnya, jumlah itu menunjukkan peningkatan sebanyak 271 orang berbanding angka kematian yang dilaporkan semalam iaitu seramai 8,525 orang.Israel melancarkan serangan udara ke atas Gaza selepas serangan mengejut Hamas pada 7 Oktober lalu. – AGENSI

