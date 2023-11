Israel serang kem pelarian terbesar di Gaza

“Saya sedang menunggu dalam barisan untuk membeli roti…Tak pernah culas bayar nafkah anak – Hafidz Roshdi Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THESUNDAILY: Negara Arab kecam serangan Israel ke atas kem pelarian Jabalia di GazaISTANBUL: Negara-negara Arab mengutuk serangan udara Israel ke atas kem pelarian Jabalia di utara Gaza pada Selasa hingga menyebabkan ratusan terbunuh...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: Gaza terkini: Tentera Israel bergerak perlahan di Gaza, Hamas balas serangan darat ZionisGaza terkini: Tentera Israel bergerak perlahan di Gaza, Hamas balas serangan darat Zionis

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Gaza terkini: Israel mengaku serang Jabalia, dakwa sasar kubu bawah tanah HamasJurucakap Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Jonathan Conricus memaklumkan butiran lanjut mengenai serangan ke atas Jabalia di Semenanjung Gaza.

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Gaza terkini: Lebih 50 terbunuh Israel bedil kem pelarian JabaliaBerpuluh-puluh rakyat Palestin terbunuh dalam satu letupan di kem pelarian Jabalia di Semenanjung Gaza.

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Gaza terkini: Gaza menjadi kawasan perkuburan untuk kanak-kanakGaza terkini: Gaza menjadi kawasan perkuburan untuk kanak-kanak selian mangsa serangan mereka juga alami dihaidrasi.

Source: UMonline | Read more ⮕

THESUNDAILY: Arab world condemns Israeli attack on Jabalia refugee camp in GazaISTANBUL: The Arab world moved swiftly to condemn Israeli airstrikes Tuesday on the Jabalia refugee camp in northern Gaza which left hundreds dead and...

Source: theSundaily | Read more ⮕