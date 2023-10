Pemandu kereta sapu didakwa tunjuk kemaluan pada pelajar perempuan di Semporna

Abdul Bustan Mohd Salleh, 59, bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Rosli Ahmad ketika kertas pertuduhan dibacakan ke atasnya dan memohon untuk dibicarakan.Lelaki itu didakwa melakukan perbuatan itu terhadap mangsa yang dikenalinya sejak berusia tujuh tahun lagi, berhampiran kawasan Perkuburan Cina, Kg Bukit Lalang, Semporna, kira-kira jam 10.40 pagi pada 23 November 2022.

