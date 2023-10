Malaysia optimis resolusi pada Sesi Tergempar UNGA dapat sokongan

: Malaysia optimis resolusi pada Sesi Tergempar Khas Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNGA) untuk menghentikan segera serangan rejim Israel dan menyegerakan penghantaran bantuan kemanusiaan ke Semenanjung Gaza mendapat sokongan.berkata optimisme itu adalah setelah mengambil kira jumlah negara yang hadir pada sesi tergempar berkenaan yang diharapkan berakhir dengan keputusan yang baik untuk mendesak rejim Israel menghentikan serangan yang mengorbankan ribuan rakyat Palestin.

Zambry berkata beliau telah memaklumkan kepada Wakil Tetap Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Datuk Dr Ahmad Faisal Muhamad supaya menyampaikan pendirian Malaysia memandangkan lebih 100 negara telah menyatakan kesediaan untuk turut serta.

“Kita harapkan akhirnya nanti negara-negara yang terlibat akan memberikan sokongan tegas berpandukan kepada Resolusi Jordan iaitu antaranya menghentikan serangan membabi-buta (di Gaza) dan dihantar bantuan kemanusiaan dengan segera,” katanya kepada media selepas melancarkan Kempen Sumbangan Perkhidmatan Awam kepada Palestin peringkat Kementerian Luar, di sini hari ini. headtopics.com

Ditanya langkah seterusnya sekiranya keputusan yang diharapkan tidak menjadi, Zambry berkata tidak usah kecewa kerana usaha akan terus dilakukan melalui pendekatan lain untuk terus memberi tekanan kepada rejim Israel.

Beliau berkata hujah Israel yang mendakwa mereka ada hak mempertahan diri tidak boleh diterima kerana ia tidak mengikut undang-undang antarabangsa, serta situasi juga berbeza dengan jumlah mangsa di Palestin akibat serangan Israel. headtopics.com

“Dalam masa yang sama tindakan-tindakan yang cuba memekakkan telinga dan membutakan mata daripada kuasa-kuasa besar terhadap kekejaman yang dilakukan di luar batas kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa. Kita perlu terus mendesak dan Malaysia akan terus memainkan peranan bersama negara lain yang sependapat dalam usaha ini,“ katanya.

Mengenai kesediaan badan bukan kerajaan (NGO) Malaysia untuk menghantar bantuan kemanusiaan ke Palestin, Zambry berkata kerajaan tidak menghalang mana-mana pihak untuk berbuat demikian namun sebarang sumbangan sebaik-baiknya dihantar melalui Wisma Putra. headtopics.com

