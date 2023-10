Indonesia gesa UNGA siasat serangan Israel ke atas Gaza

: Indonesia menggesa Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNGA) menubuhkan sebuah suruhanjaya bebas bagi menyiasat serangan Israel ke atas Gaza, lapor Agensi Berita ANTARA.turut menggesa PBB menuntut gencatan senjata segera bagi mengelakkan lebih banyak nyawa yang terkorban.

Beliau berkata demikian semasa berucap pada sesi tergempar UNGA yang diadakan di New York pada Khamis (26 Okt) untuk membahaskan tindakan tidak sah Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Sementara itu, Marsudi turut menggesa UNGA dan agensi PBB yang berkaitan meningkatkan usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk penduduk Gaza.

Beliau berkata bahawa Indonesia akan menggandakan sumbangan kepada Agensi Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin (UNRWA) dan menyeru masyarakat antarabangsa untuk menyokong agensi terbabit.Marsudi mengakhiri kenyataannya dengan menekankan kepentingan mengatasi punca konflik Palestin-Israel.Indonesia percaya bahawa proses damai untuk mencapai penyelesaian dua negara harus diteruskan, katanya. headtopics.com

Read more:

theSundaily »

Gencatan senjata perlu jadi matlamat utama - Duta Palestin ke PBBGENEVA: Duta Palestin ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Ibrahim Khraishi pada Khamis berkata gencatan senjata dengan kadar segera mesti menjad... Read more ⮕

UNSC gagal, Malaysia kekal bersama OIC dan Liga ArabIa susulan perkembangan terbaharu yang dicapai pada persidangan tergempar Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNSC) semalam. Read more ⮕

Malaysia tunggu keputusan PBB untuk hantar tentera pengaman ke PalestinPORT DICKSON: Malaysia mengambil pendirian tunggu dan lihat mengenai keputusan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) berhubung penghantaran tentera p... Read more ⮕

AS sokong Israel kerana Yahudi penentu Presiden -Tun MahathirBekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Israel bukan kuasa besar, namun, tetap tidak mempedulikan undang-undang Read more ⮕

Japan urges Israel to pause assault on Gaza StripThe request was made in a meeting between the countries late yesterday. Read more ⮕

TikTok blocking content on Palestine-Israel conflict, says FahmiPETALING JAYA: There is evidence that social media platform TikTok has systematically removed content from Malaysia related to the Israel-Palestine conflict, says communications and digital minister Fahmi Fadzil. Read more ⮕