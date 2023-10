MRSM Ranau siap, mula terima pelajar untuk sesi tahun 2024

Pengerusi Majlis Amanah Rakyat (Mara), Datuk Dr. Asyraf Wajdi Dusuki berkata, ia berjaya disiapkan hasil kerjasama daripada pelbagai pihak termasuk kerajaan negeri.

“Insya-Allah, MRSM Ranau yang siap sepenuhnya hasil kerjasama strategik antara Petronas, Mara dan Kerajaan Negeri Sabah di bawah pemerintahan UMNO-Barisan Nasional (BN) terdahulu kini bersedia untuk menerima kemasukan pelajar Batch Pertama sesi 2024 ini.

“Dengan kedudukannya di tanah tinggi berhampiran Gunung Kinabalu, diselimuti bayu nyaman dan dingin, pastinya memberikan nilai tambah kepada suasana pembelajaran anak-anak,” katanya menerusi satu hantaran di Facebook. headtopics.com

Sementara itu, Asyraf Wajdi turut mengajak masyarakat terutama penduduk Sabah untuk membawa anak-anak mereka menyambung pengajian di MRSM yang ke-56 tersebut. “Saya doakan anak-anak Sabah berjaya dengan cemerlang dalam Ujian Kemasukan Ke MRSM (UKKM) yang akan bermula 1 November ini,” katanya.-UTUSAN

Read more:

UMonline »

Hotel sponsors three river cruise boats to promote Visit Melaka Year 2024KUALA TERENGGANU: A 16-month-old baby girl died after allegedly being left inside a car at a public university in the Kuala Nerus district on Tuesday (Oct 24). Read more ⮕

Asia-Pacific Amateur Championship heads to Japan in 2024MELBOURNE: The 15th Asia-Pacific Amateur Championship will be contested at Taiheiyo Club’s Gotemba Course in Gotemba, Japan, from Oct 3-6, 2024. The a... Read more ⮕

Foreign minister: Malaysia plans to join ICJ oral session in February 2024 to submit Palestine statementKUALA LUMPUR, Oct 26 — Malaysia plans to participate in an oral session of the International Court of Justice (ICJ) in February next year to submit a statement on obtaining an... Read more ⮕

Hong Kong gets ready to establish its own national security legislation in 2024Hong Kong: Four years after Beijing imposed broad laws intended to stifle dissent, leader John Lee announced today that the semi-autonomous city would... Read more ⮕

Rapid KL To Start Work On Open Payment System From March 2024The use of debit and credit cards as payment methods for Rapid KL's train services has been in testing for years and more recently, rail operators were Read more ⮕

Qualcomm to bring custom Oryon cores to Snapdragon 8 Gen 4 in 2024Qualcomm has announced that it will use its custom Oryon CPU cores in its flagship Snapdragon 8 Gen 4 mobile SoC in 2024. Read more ⮕