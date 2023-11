Gigit telinga abang ipar hingga putus, lelaki diarah jalani rawatan psikiatri

PETALING JAYA: Mahkamah Majistret Muar mengarahkan seorang lelaki yang didakwa menggigit telinga abang iparnya hingga putus supaya menjalani rawatan psikiatri. Majistret Fatin Dalilah Khalid mengeluarkan perintah itu selepas membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk tertuduh menjalani rawatan itu di Hospital Permai, Johor Bahru, menurut Harian Metro.

Tay Kim Meng, 28, yang bekerja sebagai pelayan restoran di Singapura, didakwa mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah. Dia didakwa melakukan perbuatan itu terhadap abang iparnya berusia 41 tahun di sebuah kedai alat ganti kenderaan di Jalan Sakeh, Muar pada 1.25 tengah hari 30 Okt lalu.

