Tular Isu Telur Rebus Buruk: MARA Sahkan Tiada Pelajar MRSM Kuala Klawang Keracunan Makanan

Susulan daripada hantaran itu, Pengerusi MARA Datuk Dr Asyraf Wajdi Dusuki telah mengarahkan siasatan dibuat berhubung kejadian terbabit. Tiada Pelajar keracunan Makanan Seperti Didakwa Terbaharu, Majlis Amanah Rakyat (MARA) menerusi satu kenyataan menjelaskan bahawa tiada pelajar yang terlibat dengan keracunan makanan seperti yang tular di media sosial.

“Tindakan segera sudah diambil oleh pihak pengurusan MRSM dengan menghubungi Pejabat Kesihatan Daerah (PKD) bagi menjalankan siasatan segera ke atas Dewan Selera berkenaan. “Lanjutan daripada pemerhatian itu, PKD dan pihak pengurusan MRSM sudah memberi beberapa teguran ke atas pengusaha Dewan Selera,” jelas MARA menerusi satu kenyataan yang dipetik dari Harian Metro.

“Setakat ini tiada pelajar terbabit dengan gejala keracunan makanan seperti yang didakwa. MARA sentiasa memberikan keutamaan dalam memastikan perkhidmatan yang dibekalkan oleh pembekal makanan mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) dalam penyediaan makanan bermasak untuk pelajar.

Tambah MARA lagi, pihak mereka sentiasan prihatin dengan kebajikan dan keselamatan seluruh pelajar di Institusi Pendidikan Mara (IPM) termasuk MRSM dan akan mengambil tindakan sewajarnya mengikut prosedur yang ditetapkan sekiranya kejadian seumpama itu berlaku.

