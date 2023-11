Israele, morta la 22enne Shani Louk: l'appello della nonna in lacrime dopo il rapimento

Sarà pubblicato al più presto sul nostro sito, dopo essere stato visionato dalla redazioneRegole per i commentiTi invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti- Più in generale violino i diritti di terziALTRI VIDEO DI SNACK-VIDEO

E’ morta Shani Louk, la 22enne rapita da Hamas al rave Nova Festival“Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita”. Con queste parole, la madre Ricarda ha comunicato a Rtl/ntv la morte di Shani Louk, la 22enne con doppia cittadinanza, israeliana e tedesca, rapita da Hamas durante l’incursione dello scorso 7 ottobre al rave Nova Festival. Leggi di più ⮕

Ostaggi di Hamas, la 22enne tedesca-israeliana Shani Louk è mortaEra stata rapita dai terroristi il 7 ottobre mentre partecipava a un rave party vicino al kibbutz di Reim. Nelle scorse settimane era emerso che si trovasse in un ospedale di Gaza, gravemente ferita Leggi di più ⮕

È morta Shani Louk, la 22enne tedesco-israeliana rapita da HamasL’annuncio della madre: «Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita» Leggi di più ⮕

Guerra Israele-Gaza, è morta Shani Louk ostaggio di HamasDopo il raid nel rave party in cui c'è stato l'attacco di Hamas il 7 ottobre, circolava un video in cui si vede la ragazza ferita caricata su un truck, il corpo apparentemente inanimato. (ANSA) Leggi di più ⮕

Trovato il corpo dell'israelo-tedesca Shani LoukLa ragazza era stata rapita durante l'assalto di Hamas al festival musicale di Reim ed era creduta ancora viva Leggi di più ⮕

Shani Louk ammazzata da Hamas, "il frammento del cranio" lo confermaIl video del suo rapimento aveva fatto il giro del web per la sua crudeltà. Così la famiglia di Shani Louk l'aveva riconosciu... Leggi di più ⮕