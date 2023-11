'Chi imbroglia ci sarà sempre': Kean, stoccata social a Faraoni

TORINO - Juventus-Verona di sabato non è stato un match semplice per Moise Kean . L'attaccante della Juventus, partito titolare, si è visto annullare ben due gol dal Var (uno per fuorigioco millimetrico e uno per fallo), si è preso l'ammonizione per una reazione ad un fallo commesso (scagliato la palla per terra) ed è stato sostituito da Massimiliano Allegri onde evitare una possibile espulsione, il tutto non gradendo il cambio .

su Faraoni Sui social Kean ha “ironizzato” sul gesto di Faraoni che ha indotto il Var e poi l’arbitro Feliciani ad annullare la rete del vantaggio bianconero al 53': dopo essere stato colpito sul volto dall'attaccante bianconero, il capitano del Verona è rimasto per qualche secondo a terra, subito dopo si è messo sulle ginocchia per seguire l'azione e una volta vista la rete di Kean ha deciso di tornare nuovamente a terra .

Juve-Verona, il contatto Kean-Faraoni che porta all'annullamento del golSecondo gol annullato ai bianconeri dopo il check del Var: che cosa è successo Leggi di più ⮕

Juve-Verona, Kean segna e Faraoni si butta a terra: la reazione alla rete poi annullataIl difensore scaligero dopo lo scontro con Kean si accascia a terra dopo aver visto l’avversario segnare, il Var richiama l’arbitro che annulla ma la simulazione appare palese: le immagini non lasciano spazio ad alcuna interpretazione Leggi di più ⮕

Juve, Kean contro Faraoni: 'I truffatori non si fermano, continuano'Kean non ci sta. L&39;attaccante della Juventus ha fatto fatica ad accettare la decisione del Var di annullargli il gol nel corso del match tra Juventus e Verona, per una sbracciata nei confronti del Leggi di più ⮕

Faraoni, l'incredibile simulazione per far annullare il gol di KeanSul secondo gol revocato all'attaccante bianconero è clamoroso il gesto del capitano del Verona: cosa è accaduto Leggi di più ⮕

Juventus-Verona, la simulazione di Faraoni: Kean fa gol e lui si butta a terraLa Juventus ha battuto il Verona per 1 a 0, con un gol in pieno recupero di Cambiaso. La partita tra i bianco… Leggi di più ⮕

Juventus-Verona, Kean fa gol e Faraoni si butta: social scatenatiIl difensore sente un dolore improvvisamente quando vede la palla entra in porta Leggi di più ⮕