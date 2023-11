Il video del suo rapimento aveva fatto il giro del web per la sua crudeltà. Così la famiglia di, la 22enne tedesca e tattoo artist veniva rapita durante il festival musicale vicino al Kibbutz Reim. Qui si vedeva il suo corpo a bordo di un pick-up,, il viso sfigurato e segnato dal sangue, esposto agli sputi mentre si alzavano al cielo le urla di "Allah è grande".

e da esso sarebbe stato prelevato un campione di DNA. I genitori avevano fornito già da tempo il materiale di confronto necessario. La madre presume che la figlia sia morta dal 7 ottobre, giorno dell'attacco terroristico. "Almeno non ha sofferto", ha detto Ricarda avanzando l'ipotesi che la figlia possa essere stata uccisa conSolo qualche giorno fa l'appello disperato dei parenti della tatuatrice.

E’ morta Shani Louk, la 22enne rapita da Hamas al rave Nova Festival“Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita”. Con queste parole, la madre Ricarda ha comunicato a Rtl/ntv la morte di Shani Louk, la 22enne con doppia cittadinanza, israeliana e tedesca, rapita da Hamas durante l’incursione dello scorso 7 ottobre al rave Nova Festival. Leggi di più ⮕

Guerra Israele-Gaza, è morta Shani Louk ostaggio di HamasDopo il raid nel rave party in cui c'è stato l'attacco di Hamas il 7 ottobre, circolava un video in cui si vede la ragazza ferita caricata su un truck, il corpo apparentemente inanimato. (ANSA) Leggi di più ⮕

Ostaggi di Hamas, la 22enne tedesca-israeliana Shani Louk è mortaEra stata rapita dai terroristi il 7 ottobre mentre partecipava a un rave party vicino al kibbutz di Reim. Nelle scorse settimane era emerso che si trovasse in un ospedale di Gaza, gravemente ferita Leggi di più ⮕

È morta Shani Louk, la 22enne tedesco-israeliana rapita da HamasL’annuncio della madre: «Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita» Leggi di più ⮕

Onu, "nessuna condanna ad Hamas": perché l'Italia non ha votato la risoluzioneNessun riferimento di condanna alla strage del 7 ottobre commessa dai miliziani di Hamas è alla base della scelta dell'Italia di asten... Leggi di più ⮕

Israele e Hamas, l'uomo che ha previsto il Covid: "Nuovo ordine mondiale"In Medio Oriente siamo come in Jugoslavia nel 1914: basta una scintilla per farci ripiombare nell'incubo di una Guerra mondiale , la terza. A met... Leggi di più ⮕