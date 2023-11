Ostaggi di Hamas, la 22enne tedesca-israeliana Shani Louk è morta

. "Purtroppo abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita", ha detto la madre Ricarda avicino al kibbutz di Reim attaccato da Hamas, era stata riconosciuta in un video in cui i terroristi la trasportavano

Ragazzi, mamme e bambini catturati dai miliziani di Hamas: le storie dei bersagli scelti dai terroristi Israele:"Stiamo aumentando operazioni nella Striscia" | Unicef:"A Gaza i bambini hanno solo acqua di mare da bere"

Israele, lancio di razzi dalla Siria | Usa temono l'allargamento del conflitto: imposto il ripristino delle comunicazioni a Gaza

Ucraina, Lukashenko: "Grave stallo, sediamoci a negoziare" | Kiev: "Da inizio guerra uccisi quasi 300mila soldati russi"
Gaza, l'Onu vota una risoluzione per la tregua e l'Italia si astiene | Meloni: "Scelta per evitare escalation"

E' morta Shani Louk, la 22enne rapita da Hamas al rave Nova Festival
"Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita". Con queste parole, la madre Ricarda ha comunicato a Rtl/ntv la morte di Shani Louk, la 22enne con doppia cittadinanza, israeliana e tedesca, rapita da Hamas durante l'incursione dello scorso 7 ottobre al rave Nova Festival.

Le famiglie degli ostaggi a Netanyahu: "Scambi gli ostaggi con i detenuti palestinesi"
"Abbiamo chiarito a Netanyahu che è necessario un accordo 'tutti in cambio di tutti'", tutti i detenuti palestinesi in cambio di tutti gli ostaggi. Così hanno parlato le famiglie dei rapiti parlando in piazza subito dopo l'incontro con il premier israeliano.

29 ottobre Scambio ostaggi, il no d'Israele
Gaza Israele risponde 'no' all'offerta di Hamas di scambio ostaggi prigionieri...

Ex negoziatore ostaggi a Sky TG24: 'A fine guerra Hamas non controllerà Gaza'
Ex negoziatore ostaggi: 'Questa è la fine di Hamas'