Guerra Israele-Gaza, è morta Shani Louk ostaggio di Hamas

"Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita". Lo ha detto a Rtl la madre di Shani Louk, la 22enne tedesca-israeliana rapita da Hamas e riconosciuta in un video in cui i terroristi la trasportavano inerme e seminuda su una jeep. Lo riporta Bild, che cita anche una conferma della sorella della giovane. Nelle scorse settimane era emerso che Shani fosse ancora viva ma"gravemente ferita" in un ospedale di Gaza.

Il video sul truck dei miliziani di Hamas La famiglia ha reso pubblica la cittadinanza tedesca della figlia nella speranza che le autorità tedesche possano fare qualcosa in caso di un eventuale scambio di prigionieri."La donna giace sul 'truck', con il volto rivolto verso il basso. Diversi uomini calpestano il suo corpo che pare inanimato. Un uomo le tira i capelli, un altro le sputa sulla testa sanguinante.

Dopo una telefonata fatta"ieri mattina resto","i genitori non hanno più avuto notizie della figlia" ventiduenne ma la loro banca li ha informati che la sua carta di credito"è stata utilizzata a Gaza". La madre, Ricarda Louk, è nata a Ratisbona, in Baviera, e ora vive in Israele"a circa 80 chilometri dalla Striscia di Gaza" dove è emigrata i"trent'anni fa". Suo marito, il padre di Shani Louk, è israeliano e insieme hanno quattro figli, di cui la rapita è la secondogenita che vive da sola a Tel Aviv, ma la madre sapeva che era andata a un concerto"nel sud". headtopics.com

