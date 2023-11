È morta Shani Louk, la 22enne tedesco-israeliana rapita da Hamas

. La giovane aveva 22 anni ed era diventata un simbolo della violenza dei terroristisulla parte posteriore del pick-up guidato da terroristi che la esibivano come un trofeo, sequestrata mentre partecipava insieme a molti altri giovani al«Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita»., tedesco e israeliano. Nelle ultime settimane la famiglia aveva fatto diversi appelli di aiuto al governo tedesco.

Negli scorsi giorni la madre l’aveva riconosciuta in un video. «Mi è stato inviato un video dove ho potuto riconoscere mia figlia in un’automobile, priva di coscienza, insieme a un gruppo di palestinesi, mentre attraversava le strade di Gaza», ha detto in un videomessaggio Ricarda Lauk, che vive in Israele. La donna mostra nel video la foto della figlia, chiedendo di avere sue notizie.

